Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17

Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента, которые состоятся в США в 2020 г. Ранее адвокат Трампа в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, чтобы убедить новые власти провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей.
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