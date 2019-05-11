Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на УкраинуВедомости 05:17
Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента, которые состоятся в США в 2020 г. Ранее адвокат Трампа в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, чтобы убедить новые власти провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей.
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Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Сочи» проиграл «Авангарду», но все равно вышел в РПЛ
В рамках 36-го тура ФНЛ «Авангард» на домашней арене принимал лидеров турнира «Сочи».
Обновлено в 10:56
Здоровье
Кардиологи назвали основные симптомы разрыва аорты
Если разрыв аорты происходит в районе грудной клетки, то в этой области человек испытывает сильные боли, вены начинают набухать, кожа становится синей, а шея отекает, пишет Российская газета.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»
Обновлено в 11:46
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы
Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Бритни Спирс покинула здание суда босиком
Американская певица Бритни Спирс ушла из здания лос-анджелесского суда, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви и носков.
Обновлено в 04:24
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Два человека погибли на сплавах в Пермском крае
На сплавах по реке Вижай в Пермском крае перевернулись катамараны, в результате чего погибли двое туристов.
Обновлено в 09:27
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Здоровье
Более половины россиян живут с лишним весом
Более половины населения России (около 55%) живут с избыточной массой тела, и 25% из них страдают от ожирения.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
600 000 долларов за ПК Apple. На аукционе Christie собираются продавать очередной компьютер Apple-1
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Политика
США снова отказали в визе российским дипломатам
США помешали участию двоих российских представителей в подготовке конференции стран участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявили 11 мая в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 04:07