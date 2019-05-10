Политика

Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследованиеКомсомольская правда 01:09

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
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Трамп отправил своего адвоката к Зеленскому

Газета.Ru12:37

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

ТАССвчера в 23:43

Личный адвокат Трампа заявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским

РБК03:33

Адвокат Трампа собрался к Зеленскому

Телеканал 360°01:11

Адвокат Трампа намерен посетить Киев

RT на русском00:45

Трамп посылает своего адвоката договариваться с Зеленским

News.ru00:18

Личный адвокат Трампа едет в Киев к Зеленскому

Московский Комсомолец07:37
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Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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В США раскрыли убийство голливудского телережиссёра 30-летней давности

Американские правоохранительные органы раскрыли убийство голливудского телережиссёра Барри Крейна, который более 30 лет назад был найден задушенным в своём доме в Лос-Анджелесе.
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Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

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