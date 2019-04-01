Адвокат: Суд может снова продлить арест МамаеваНева Спорт 01 апреля в 16:50

Судья определит, есть ли для этого необходимые основания. Также Бушманов отметил, что заседание будет проходить в закрытом режиме. «Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру», — подчеркнул специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

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