Футбол

Адвокат: Суд может снова продлить арест МамаеваНева Спорт 01 апреля в 16:50

Судья определит, есть ли для этого необходимые основания. Также Бушманов отметил, что заседание будет проходить в закрытом режиме. «Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру», — подчеркнул специалист, слова которого приводит «Чемпионат».
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Будет ли Кокорин на заседании суда? Ответ адвоката

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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде

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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на заседании суда

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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в суде

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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на судебном заседании 3 апреля

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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде

Sport24.ru01 апреля в 08:02
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

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Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля

Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
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В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил академика Российской академии наук, ректора Московского государственного университета (МГУ) Виктора Садовничего с 80-летием.
Обновлено в 03:45
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В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
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Общество

В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области

Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
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Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Наука

Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками

Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.
Обновлено в 06:52
Политика

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Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Общество

Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Энергетика

Цены на бензин не смогли зафиксировать в России

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Экономика

Продажа «ненужных» Sukhoi SuperJet сорвалась

Словенская авиакомпания Adria Airways отказалась от планов по долгосрочному лизингу российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишет издание Aerotime News Hub.
Обновлено в 08:37
Политика

Росавиация начала запрещать подержанные иностранные самолеты

Росавиация приостановила полеты трех зарегистрированных на Бермудских островах самолетов Azur Air и Nordwind.
Обновлено в 03:09
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
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Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Культура

Скончался художник Николай Сажин

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Общество

У Егора Крида закончился контракт с Black Star

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Футбол

Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.
Обновлено в 00:23
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Apple выпустила ролик о создании круглой коробки для пиццы

Американская компания показала рекламный ролик, в котором команда из четырех человек, используя планшеты и компьютеры Apple за два дня спроектировали круглую коробку для пиццы.
Обновлено в 09:39
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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
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Урал — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 03:04
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NASA показало лучшие проекты марсианских домов, которые представили участники конкурса 3D-Printed Habitat Challenge.
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Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

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Происшествия

Появилась версия взрыва в петербургской военной академии

К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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