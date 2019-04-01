Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест МамаеваНева Спорт 01 апреля в 16:50
Судья определит, есть ли для этого необходимые основания. Также Бушманов отметил, что заседание будет проходить в закрытом режиме. «Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру», — подчеркнул специалист, слова которого приводит «Чемпионат».
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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде
Советский спорт01 апреля в 08:17
Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде
Sport24.ru01 апреля в 08:02
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
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