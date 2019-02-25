Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в ГосдумуИзвестия 16:30
Согласно законодательству, депутат обязан соблюдать этическим нормы. В связи с этим адвокат просит комиссию Госдумы проверить действия Милонова, связанные с его публичными обращениями в СМИ по поводу творчества группы «Ленинград».
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с чего всё началось
Адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.РИА Новости16:49
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Музыка
Права на песню Maruv на «Евровидении» принадлежат российской компании
Права на песню "Siren Song", с которой певица певицу Анна Корсун Maruv должна представить Украину на "Евровидении", принадлежат российской компании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с острым инфарктом, передает "Пятый канал".
Обновлено в 19:08
Политика
Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком
Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом 24 февраля сообщила миграционная служба Колумбии.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн
Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Общество
Адвокат фигуранта дела экс-губернатора Хорошавина заявил о самоотводе
Рассмотрение началось спустя две недели после перерыва, объявленного из-за госпитализации еще одного фигуранта дела — бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина.
Обновлено в 19:18
Политика
Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.
Обновлено в 18:21
Политика
Глава ГИБДД назвал срок введения электронных прав в России
Введение электронных прав в России может произойти уже в 2020 году.
Обновлено в 19:28
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Политика
Орешкин не исключил продления надзорных каникул для бизнеса
Министр экономического развития Максим Орешкин полагает, что надзорные каникулы для российского бизнеса могут быть продлены.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
Ракетный эсминец ВМС США с «Томагавками» приблизится к берегам Украины
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет
В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Футбол
Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено в 16:50
Экономика
Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию
Инвестицию Total в «Арктик СПГ-2» направили на правкомиссию Ключевая сделка по вхождению Total в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на $2,5 млрд столкнулась с неожиданными сложностями.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Театры
Театр Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Советский и российский актер Василий Лановой не смог 24 февраля выступить в спектакле «Посвящение Еве» Театра Вахтангова из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 13:20
Общество
Екатеринбург вошел в тройку самых театральных городов России
Екатеринбург вошел в рейтинг городов России с самыми лучшими и популярными театрами у горожан и туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк «мать драконов» приехала на «Оскар» в платье русалки
"Мать драконов" прошагала по красной ковровой дорожке в нежно сиреневом чешуйчатом платье, похожим на облачении русалки, её волосы аккуратно собраны, из украшений — серьги, браслет, кольцо.
Обновлено в 17:58
Политика
Запашный отреагировал на скандальное высказывание Серебрякова о России
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отреагировал на скандальное высказывание эмигрировавшего в Канаду российского актера Алексея Серебрякова.
Обновлено в 12:11
Происшествия
На юге США разбился грузовой Boeing
Грузовой самолет авиакомпании Atlas Air потерпел крушение недалеко от города Анауак на юго-востоке американского штата Техас, на борту находились три человека, сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на шерифа округа.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Приход Русской Церкви в Сан-Ремо перешел в РПЦЗ
Приход русской церкви в Сан-Ремо решил сменить юрисдикцию в связи с «агрессивными действиями Итальянской митрополии Константинопольского Патриархата».
Обновлено 19 февраля в 19:03
Происшествия
Кит умер посреди бразильского леса и озадачил местных жителей
В бразильском лесу на побережье острова Маражо в штате Пара обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Иркутске в ледовом городке произошел пожар
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон за $2600
В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Истребитель F-35 ВВС Израиля уничтожил радар в Сирии
Согласно информации представленной российским изданием «Российская газета», Военно-воздушные силы Израиля задействовали свои истребители пятого поколения F-35i для нанесения ударов по территории Сирии.
Обновлено 22 февраля в 20:45