Футбол
Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапамСоветский спорт 11:35
Через неделю или две апелляционный приговор поступил в СИЗО, после этого в течение двух недель они должны отправиться по этапам. Куда-то в пределы Золотого кольца. Там будут отбывать наказание, рассказал Ромашов.
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
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Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
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Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
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Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Общество
«Не первую ночь такое катается»: читатель Е1.RU снял на видео, как в Екатеринбурге увозят остановку
Если вы стали свидетелем того, как в Екатеринбурге демонтируют и увозят остановочные комплексы, и сняли видео или это попала на ваш видеорегистратор, сообщите нам на почту news@corp.e1.ru.
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Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.
Обновлено в 15:00
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Авто
Завершился выпуск Chevrolet Cruze
Обновлено в 10:39
Авто
Aston Martin начал выпуск первого кроссовера
Кроссовер Aston Martin DBX рассекретят в конце 2019 года, а в первой половине 2020-го на конвейер встанут серийные экземпляры модели.
Обновлено в 09:44
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Рудковская: я не стесняюсь своего возраста
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Футбол
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Футбол
Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус".
Обновлено в 15:37
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено в 15:48
Футбол
Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе
Обновлено в 15:30
Общество
Собянин открыл специализированный центр занятости «Моя карьера»
Мэр Москвы Сергей открыл в здании бизнес-центра "Радонежский" на ул. Сергия Радонежского, д.1, стр. 1 (м. Площадь Ильича, м. Римская) специализированный центр занятости "Моя карьера".
Обновлено в 10:48
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43