Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапамСоветский спорт 11:35

Через неделю или две апелляционный приговор поступил в СИЗО, после этого в течение двух недель они должны отправиться по этапам. Куда-то в пределы Золотого кольца. Там будут отбывать наказание, рассказал Ромашов.

Адвокат Ромашов: Теперь Мамаев и Кокорин отправятся по этапам

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