Футбол

Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболистаСлово и Дело 11:21

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал решение Московского городского суда, сообщает издание RT. Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор Пресненского районного суда города Москвы и выдвинул новый.
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Адвокат Кокорина: Будем обжаловать в кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ

Нева Спорт10:48

Адвокат Кокорина: «Будем обращаться в Верховный суд и параллельно в Европейский суд по правам человека»

Матч ТВ10:31

Адвокат Ромашов: «Кокорин и Мамаев после выхода из колонию продолжает футбольную карьеру»

Спорт-Экспресс11:11

Адвокат А. Кокорина: «Подадим жалобы в кассационный суд, верховный суд и ЕСПЧ»

Sport24.ru10:31

«Дальше Золотого кольца Мамаев и Кокорин не уедут». Футболистов отправили в колонию

Советский спорт11:54

Адвокат Кокорина оценил решение Мосгорсуда по делу футболиста

RT на русском10:22

Адвокат: собираются ли Кокорин и Мамаев продолжать карьеру? Где, на зоне?

Чемпионат11:22
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотник

Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

Исполнительница рассталась с супругом Владом Соколовским прошлым летом. После разрыва Рита Дакота впала в депрессию.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В Польше разместят эскадрилью разведывательных беспилотников США

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Происшествия

В Великобритании продают средневековую тюрьму для ведьм с привидениями

Обновлено в 18:05
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Авто

Серийный кабриолет Lexus LC презентуют на Фестивале скорости в Гудвуде

Японский автопроизводитель использовал Североамериканский международный автосалон в 2019 году, чтобы представить потрясающую концепцию кабриолета LC.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес

В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Авто

Lexus показал летающий автомобиль для новых «Людей в черном»

На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Спорт

Российский велогонщик Селедков дисквалифицирован за применение допинга

Помимо Селедкова, в списке присутствует бронзовый призёр чемпионата мира в командной гонке 2013 года и шестикратный чемпион Беларуси по шоссейному велоспорту Константин Сивцов, пойманный на ЭПО.
Обновлено в 15:38
Общество

Россияне назвали самый любимый мультфильм

Обновлено в 05:18
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли

«Сент-Луис», занявший по итогам регулярного чемпионата пятое место, впервые стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:27
Происшествия

22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне

Обновлено в 10:46
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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