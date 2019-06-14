Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК вчера в 09:58

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Газета.Ruвчера в 19:36

Мосгорсуд сохранил сроки наказания Кокорину и Мамаеву

Известиявчера в 13:09

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения

РИА Новостивчера в 10:10

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

ТАССвчера в 10:33

Мосгорсуд переквалифицировал статью Мамаеву и Кокорину

РИАМОвчера в 10:16

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

РБКвчера в 09:58

Почему суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но они продолжат сидеть

Чемпионатвчера в 15:45
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Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

МИД Британии прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Глава МИД Великобритании Джереми Хант доверяет оценке госсекретаря США Майка Помпео, согласно которой власти Ирана несут ответственность за совершённые нападения на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:13
Космос

Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Глава города Кузбасса подал в отставку

Обновлено вчера в 23:06
Музыка

Группа «Ленинград» даст прощальный концерт в Москве

Шоу пройдет в рамках прощального турне коллектива, объявил его лидер Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России

Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

Бердымухамедов на велосипеде точно поразил мишени из пистолета

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых показал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде.
Обновлено в 00:16
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество

Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова

Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

Сброс воды начинает Бурейская ГЭС

Обновлено вчера в 20:24
Общество

Выпускники школ написали последний ЕГЭ-2019

Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь

Приемный сын известного стилиста Сергея Зверева объяснил причины своего решения уйти в монастырь.
Обновлено вчера в 14:13
Гаджеты

Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров

Компания Samsung представила новый телевизор серии The Wall Luxury, диагональ которого равна 292 дюймам (почти 7,4 метрам).
Обновлено вчера в 12:34
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Общество

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

В Киргизии началось заседание Совета глав государств ШОС

Обновлено в 01:01
Религия

Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией

Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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