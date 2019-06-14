Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и КокоринуРБК вчера в 09:58
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
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Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
МИД Британии прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе
Глава МИД Великобритании Джереми Хант доверяет оценке госсекретаря США Майка Помпео, согласно которой власти Ирана несут ответственность за совершённые нападения на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде
О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:13
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Глава города Кузбасса подал в отставку
Обновлено вчера в 23:06
Музыка
Группа «Ленинград» даст прощальный концерт в Москве
Шоу пройдет в рамках прощального турне коллектива, объявил его лидер Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Новую причину для блокировки счетов обнаружили банки в России
Ранее банки интересовались лишь подозрительными операциями, но никогда не проявляли и не пытались заблокировать счет после снятия с него денег.
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Бердымухамедов на велосипеде точно поразил мишени из пистолета
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых показал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде.
Обновлено в 00:16
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество
Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова
Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Сброс воды начинает Бурейская ГЭС
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Выпускники школ написали последний ЕГЭ-2019
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
Приемный сын известного стилиста Сергея Зверева объяснил причины своего решения уйти в монастырь.
Обновлено вчера в 14:13
Гаджеты
Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров
Компания Samsung представила новый телевизор серии The Wall Luxury, диагональ которого равна 292 дюймам (почти 7,4 метрам).
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Общество
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 10:38
Политика
В Киргизии началось заседание Совета глав государств ШОС
Обновлено в 01:01
Религия
Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45