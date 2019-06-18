Футбол

Адвокат Платини объяснил его задержание техническими причинамиРБК 09:46

В заявлении команды Платини говорится, что бывший глава УЕФА ни в чем не виновен и готов ответить на все заданные вопросы по существу. А задержание Платини в полицейском участке объясняется «техническими причинами».
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Платини заявил о своей невиновности в деле о коррупции по ЧМ-2022 в Катаре

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Адвокат Платини: «Мишелю не в чем себя винить. Он абсолютно уверен в будущем»

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Говорит Москва08:56

Платини дал показания по выбору Франции страной проведения Евро-2016

ТАСС09:13
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В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
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Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
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КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности

Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».
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Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — говорится в сообщении.
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Происшествия

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Обновлено в 09:11
Происшествия

Все цыгане покинули Чемодановку

Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Политика

Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев

Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
Обновлено в 19:44
Гаджеты

Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре

Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Экономика

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Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических средств и психотропных веществ, и убрать из этого списка пищевой мак.
Обновлено в 05:43
Футбол

Бывший президент УЕФА Платини освобожден

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.
Обновлено в 19:09
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
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Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
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Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Политика

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Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
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Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре

Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США

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Путин подписал закон о регистрации излишков земли

Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
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Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
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«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30

Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Обновлено в 15:07
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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