Футбол
Адвокат Платини объяснил его задержание техническими причинамиРБК 09:46
В заявлении команды Платини говорится, что бывший глава УЕФА ни в чем не виновен и готов ответить на все заданные вопросы по существу. А задержание Платини в полицейском участке объясняется «техническими причинами».
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Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
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Экономика
Инвестсоветников подписали на реестр
Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
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Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотиков
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Обновлено в 05:43
Футбол
Бывший президент УЕФА Платини освобожден
Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.
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Армия и оружие
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Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
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Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
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Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
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Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США
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«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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Футбол
Молодежная сборная Франции вырвала победу в матче с англичанами
Футболисты молодежной сборной Англии в матче группового этапа чемпионата Европы уступили французам.
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Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
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