Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательствеРБК 09:05

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал намерение клуба досрочно расторгнуть контракт с его подзащитным.

с чего всё началось

Спорт день за днем

Общество В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Политика Зеленский встретился с Меркель в Берлине Президент Украины Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.

Происшествия Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.

Общество Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили новый рейтинг смартфонов, отдав при оценке моделей самый большой вес качеству фотокамеры.

Происшествия Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Политика Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.

Общество Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Политика Рябков: действия Ирана по СВПД являются вынужденными Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Ирана в ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) носят вынужденный, точечный и обратимый характер.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Музыка Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.