Футбол
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательствеРБК 09:05
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал намерение клуба досрочно расторгнуть контракт с его подзащитным.RT на русском06:35
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Адвокат Мамаева: Намерение «Краснодара» расторгнуть контракт с Павлом – предательство
Спорт день за днем10:21
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