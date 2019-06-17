Футбол

Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательствеРБК 09:05

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
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Адвокат назвал предательством намерение «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал намерение клуба досрочно расторгнуть контракт с его подзащитным.
RT на русском06:35

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Адвокат Мамаева: Намерение «Краснодара» расторгнуть контракт с Павлом – предательство

Спорт день за днем10:21

«Краснодар» не изменил решения по контракту Мамаева

Газета.Ruвчера в 09:37

Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» Галицкого в предательстве

Sport24.ru07:00

Адвокат Мамаева: «Разорвать контракт с Павлом — это предательство со стороны Галицкого»

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Адвокат Мамаева: «Разорвать контракт с Павлом — это предательство со стороны Галицкого»

Sportbox.RU07:13

Адвокат назвал предательством намерение «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым

RT на русском06:35

Адвокат Мамаева: Желание разорвать контракт — предательство со стороны Галицкого

Нева Спорт07:35
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Армия и оружие

Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200

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Общество

В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ

Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Политика

Зеленский встретился с Меркель в Берлине

Президент Украины Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

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Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Обновлено в 11:30
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Общество

Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей

Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили новый рейтинг смартфонов, отдав при оценке моделей самый большой вес качеству фотокамеры.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена

Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
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Экономика

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Обновлено в 07:36
Политика

Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД

Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Общество

Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире

Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
Обновлено в 11:49
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

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Обновлено в 11:20
Политика

Рябков: действия Ирана по СВПД являются вынужденными

Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Ирана в ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) носят вынужденный, точечный и обратимый характер.
Обновлено в 10:59
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено вчера в 20:05
Общество

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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Музыка

Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии

Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
Обновлено в 12:09
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Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

«Здесь не фан-клуб Степаненко»: Петросян ответил своим хейтерам

На дальнейшие дискуссии об экс-супруге комик заявил, что фан-клуб Степаненко находится «не здесь» — «вы ошиблись профилем».
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Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
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Происшествия

СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
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