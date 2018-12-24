Происшествия

Адвокат: Мамаеву и Кокорину грозит реальный срок
Общественная служба новостей
24 декабря в 04:15

Ужесточение статьи, вменяемой футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о драках в центре Москвы, говорит о том, что суд может назначить им реальные сроки заключения. Такое мнение ИА «Общественная служба новостей» высказал общественный деятель и адвокат Янис Юкша.
Общественная служба новостей24 декабря в 04:15

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Адвокат: Мамаеву и Кокорину грозит реальный срок

Общественная служба новостей24 декабря в 04:15
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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