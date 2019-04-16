Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурораRT на русском 14:20

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, заявил, что прокурор по делу его подзащитного и футболиста «Зенита» Александра Кокорина провоцирует его на неприятные высказывания.

Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурора

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