Футбол

Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурораRT на русском 14:20

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, заявил, что прокурор по делу его подзащитного и футболиста «Зенита» Александра Кокорина провоцирует его на неприятные высказывания.
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Адвокат Мамаева: «Суд не может учесть речевые доказательства, так как не проводили идентификацию голосов»

Матч ТВ15:01

Адвокат Мамаева: когда представим доказательства, постараемся, чтобы все увидели

Чемпионат14:16

Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурора

RT на русском14:20

Адвокат Мамаева: «Прокурор провоцирует, но я стараюсь не обращать внимания»

Sport24.ru14:13

Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда

Газета.Ru14:35

Адвокат Прилипко: «Очевидно по мимике Пака, что конфликт исчерпан»

Спорт-Экспресс14:02

«Я уже три минуты не бью Пака»: онлайн суда над Кокориным и Мамаевым

МК-Спорт05:21
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Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 17:55
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Общество

Сытина прогнали с передачи «Время покажет»

Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика

Путин не планирует участвовать в июне в саммите «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин не планирует в июне этого года участвовать в саммите в "нормандском формате".
Обновлено в 16:50
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Футбол

Восьмилетний болельщик: «Дорогой Лео Месси, подари мне футболку, пока ты не вернулся в космос»

Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0) на трибунах появился плакат с просьбой к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.
Обновлено в 17:11
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Хоккей

Тодд Маклеллан возглавил «Лос-Анджелес»

Новым главным "Лос-Анджелеса" стал Тодд Маклеллан, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном ударе по столице Ливии

Несколько ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, четыре человека погибли, 23 пострадали, утверждает ливийская газета The Libya Observer со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:25
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - сказал глава государства.
Обновлено в 06:52
Технологии

Российские рекламодатели превысили свои траты вдвое за прошлый год

Рекламодатели РФ превысили свои затраты на раскрутку видеороликов по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Политика

Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:50
Авто

Lexus презентовал первый минивэн в истории марки

Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено в 14:47
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Общество

Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей

Сын главы города Серова Свердловской области Василия Сизикова за год заработал более 400 тыс рублей.
Обновлено в 17:24
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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