Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗОRT на русском 05:21

Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ.
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Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
RT на русском05:21

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Суд не пустил детей Мамаева в СИЗО

Газета.Ru10:00

Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми

Нева Спорт09:13

Адвокат Мамаева заявил, что Соловчук так и не забрал предложенную денежную компенсацию

RT на русском06:00

Адвокат Мамаева: дело наших подзащитных – самое простое за 19 лет моей работы

Вести.Ru06:46

Адвокат Мамаева: Суд не пустил детей Павла в СИЗО, они не виделись с октября

Спорт день за днем08:46

Адвокат Мамаева: Павел не видел своих детей с октября, суд не пускает их в СИЗО

Sport.ru07:14

Адвокат Мамаева: закону пора встать на первое место, прошло восемь месяцев

Чемпионат09:13
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Технологии

Intel, Qualcomm и другие запретили сотрудникам контакты с Huawei

В пресс-службе Intel и Qualcomm ответили, что предоставили своим сотрудникам инструкции по соблюдению ограничительных мер США, а в LG Uplus заявили, что "добровольно воздерживаются от взаимодействия с работниками Huawei, за исключением встреч по вопросам установки или обслуживания сетевого оборудования".
Обновлено в 10:41
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Обновлено в 08:24
Общество

Квартира в Казани стала одной из самых дорогих в России

Обновлено в 08:26
Происшествия

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Футбол

Рафинья стал игроком «Фламенго»

Фламенго на своем официальном сайте объявил о трансфере защитник Рафиньи, который покинул Баварию по окончании сезона на правах свободного агента.
Обновлено в 03:27
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Канады из-за штрафа Феттеля

Победу в гонке седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Канады одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на то, что пришел к финишу не первым.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

Избирком Екатеринбурга назвал стоимость опроса о строительстве храма

Обновлено в 11:29
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика

Киев объяснил слова Зеленского об утрате Россией контроля над ополченцами

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы в Донбассе якобы свидетельствуют о том, что «Россия утратила контроль над этими подразделениями».
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Совбез ООН продлил запрет на поставку оружия в Ливию

Совет безопасности ООН продлил эмбарго на поставку оружия в открытом море у берегов Ливии.
Обновлено в 11:54
Музыка

Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника

Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали

Обновлено в 08:43
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Космос

«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»

Обновлено в 08:34
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Авто

Появились первые фото обновленного Renault Duster

Известно, что после обновления Renault Duster для индийского рынка останется без дизельной модификации с 85-сильным мотором, а полуторалитровый агрегат мощностью 110 л.с. подвергнут модернизации.
Обновлено в 05:45
Космос

В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов

Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено 07 июня в 10:30
Происшествия

Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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