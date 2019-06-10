Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗОRT на русском 05:21

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.

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Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Спорт день за днем

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