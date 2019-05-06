Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждениеRT на русском вчера в 14:00
Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного. Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде. Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.
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"Когда еще кто-нибудь узнал бы, кто такой Пак?" Речь адвоката на суде Кокорина и Мамаева
Спорт-Экспрессвчера в 14:52
«Мамаев и другие подсудимые - жертвы гнёта СМИ». Адвокат вступился за футболистов
Sport.ruвчера в 15:14
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В Египте обнаружены гробницы древнейших строителей пирамид
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Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
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Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala
Вышла Гага на красную дорожку под руку с Брендоном Максвеллом, своим другом и дизайнером всех нарядов, продемонстированных ею в этот вечер.
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В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
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У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
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Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
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Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
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Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
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В Ангарске в ДТП с машиной скорой помощи скончалась пожилая пациентка
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Уникальный раритетный пикап Bentley выставили на продажу
Аукционный дом Silverstone выставит на торги пикап Bentley.
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На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
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Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт
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Специалисты свою очередь обратили внимание на очередное загадочное стечение обстоятельств – за несколько часов до нападения, рядом с российской военной авиабазой выполнял продолжительный полёт американский военный разведывательный самолёт.
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Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
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Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34