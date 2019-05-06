Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждениеRT на русском 14:00

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного. Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде. Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение

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