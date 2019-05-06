Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждениеRT на русском 14:00
Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного. Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде. Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Транспорт
С 2030 года в Амстердам собираются пускать только электромобили
Власти города хотят сделать его столицей чистого транспорта С 2030 года по Амстердаму будут ездить только электромобили, остальным видам транспорта въезд в город хотят закрыть, пишет портал Dutchnews со ссылкой на план городских властей.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 13:56
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Спорт
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Обновлено в 15:29
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Обновлено в 15:55
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Обновлено в 13:55
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей
Бабенко перешел из «Северстали» в «Трактор»
Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Тракторе». 22-летний форвард перешел в челябинский клуб в результате обмена из «Северстали».
Обновлено в 12:53
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Политика
Столтенберг надеется на решение по С-400 без санкций для Турции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспокойстве в связи с потенциальным введением санкций США против Турции из-за закупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:04
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Общество
Эксперты рассказали, как распознать психопата в разговоре
Обновлено в 03:19
Авто
МАЗ выводит на рынок конкурента «Газели»
Минский автомобильный завод начал прием заявок на новый фургон МАЗ-365022 и микроавтобус МАЗ-281040, которые являются прямыми конкурентами «Газели».
Обновлено в 09:02
Космос
Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщается на странице компании Илона Маска SpaceX в Twitter.
Обновлено в 10:41
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Общество
Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов
В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Из SSJ-100 спаслись ослушавшиеся бортпроводников пассажиры
Из горящего Sukhoi Superjet 100 первыми спаслись мать с ребенком, которые не послушали экипаж и побежали в начало самолета вскоре после попадания в борт молнии, сообщают источники.
Обновлено в 12:52
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Баскетбол
«Нижний Новгород» снова проиграл ЦСКА в плей-офф
Ранее сообщалось, что нижегородцы проиграли ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ.
Обновлено в 13:58
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Политика
ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
ЦИК Турции принял решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития в ЦИК Реджеп Озель.
Обновлено в 12:50
Политика
Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике
Соединённые Штаты обеспокоены действиями Китая в Арктике, включая возможную милитаризацию региона.
Обновлено в 09:44
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12