Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждениеRT на русском 14:00

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного. Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде. Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.
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Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ

Чемпионат14:27

"Когда еще кто-нибудь узнал бы, кто такой Пак?" Речь адвоката на суде Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс14:52

Адвокат Мамаева: «Когда у следствия нет аргументов, то виноваты адвокаты»

Матч ТВ11:01

Адвокат: запрошенный прокурором срок означает слабую позицию обвинения

Газета.Ru11:18

Адвокат Мамаева: «Маленький срок, который запросила прокурор, говорит о слабости позиции обвинения»

Sport24.ru10:40

«Мамаев и другие подсудимые - жертвы гнёта СМИ». Адвокат вступился за футболистов

Sport.ru15:14

Адвокат Мамаева: «Маленький срок, который запросила прокурор, говорит о слабости позиции обвинения»

Sports.ru10:32
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Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Политика

Предложен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 10:44
Происшествия

Воспоминаниями о погибшем герое-бортпроводнике поделились его друзья

Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри прокомментировал рождение сына

Сегодня 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями. У герцога и герцогини Сассекских родился мальчик.
Обновлено в 13:16
Религия

Радоница: чему радуются православные в день поминовения усопших

Чему же радуются на Радоницу, мы выясним чуть позже, сначала о том, как правильно провести этот второй вторник после Пасхи, посвященный поминовению усопших.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствием рассматриваются различные версии происшедшего в Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия.
Обновлено в 16:23
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика

Катар выделит $480 млн палестинцам из сектора Газа

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани принял решение выделить $480 млн жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан на фоне эскалации напряжённости между Палестиной и Израилем.
Обновлено в 19:54
Общество

Леди Гага в полосатом платье вызвала восторг на Met Gala 2019

Мини-платье американского модельера Марка Джейкобса, украшенное полосатым чёрно-белым принтом, моментально стало объектом фотографов.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

В следующей жизни Ани Лорак хотела бы быть просто мамой

Украинская певица Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, дала большое откровенное интервью, в ходе которого среди прочего призналась, что в следующей жизни она хотела бы быть обычной женщиной и просто мамой.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Политика

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула

Обновлено в 12:50
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

«В связи с ДТП перекрыт Лефортовский тоннель (внешняя сторона)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:12
Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Обновлено в 06:45
Технологии

Российские разработчики создали систему бесперебойной работы интернета в автомобилях

Российская компания Incarnet, работающая в сфере высокоскоростного интернета, создала систему обеспечения автомобиля бесперебойным интернетом в дороге, сообщил РИА Новости основатель компании Антон Есин.
Обновлено в 20:15
Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Обновлено в 11:26
Политика

Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено в 08:03
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Футбол

Президент «Наполи» предложил создать единый еврокубок на 80 клубов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.
Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Авто

Машину с канализационными люками вместо колес показали на видео

Оценив, как голландские автомобилисты нарезают круги по льду на циркулярных дисках, новосибирские естествоиспытатели из «Гараж-54» придумали свой, не менее эксцентричный ответ – заменить колеса на настоящие канализационные люки.
Обновлено в 08:06
Культура

По песням Татьяны Булановой сняли телесериал

Правда, сама Буланова (в жизни - очень скромный, деликатный и замечательный человек) считает, что режиссер Александр Кананович использовал только некоторые коллизии ее судьбы, а в целом эта история - художественный вымысел.
Обновлено в 12:15
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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