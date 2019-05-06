Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждениеRT на русском вчера в 14:00

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного. Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде. Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.
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Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ

Чемпионатвчера в 14:27

«Мамаев и другие подсудимые - жертвы гнёта СМИ». Адвокат вступился за футболистов

Sport.ruвчера в 15:14

«Краснодар» может досрочно разорвать отношения с Павлом Мамаевым

Московский Комсомолецвчера в 09:07

Адвокат: запрошенный прокурором срок означает слабую позицию обвинения

Газета.Ruвчера в 11:18

Адвокат Мамаева: «Маленький срок, который запросила прокурор, говорит о слабости позиции обвинения»

Sport24.ruвчера в 10:40

Адвокат Мамаева: «Когда у следствия нет аргументов, то виноваты адвокаты»

Матч ТВвчера в 11:01

Адвокат Мамаева: «Маленький срок, который запросила прокурор, говорит о слабости позиции обвинения»

Sports.ruвчера в 10:32
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Происшествия

В Мурманской области упал небольшой самолет

МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Религия

Православные верующие отмечают Радоницу

Обновлено в 04:01
Общество

Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Обновлено в 02:59
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

Обновлено вчера в 16:46
Общество

Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах

Обновлено вчера в 21:14
Спорт

Загитова возглавила рейтинг ISU

По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Энергетика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Наука

Иммунный фермент защитит от диабета второго типа

Ученые предположили, что уровень фермента в организме пациента может показать предрасположенность к диабету второго типа.
Обновлено 05 мая в 03:14
Общество

Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая

Около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.
Обновлено в 00:21
Общество

Американка увидела счастливые цифры во сне и выиграла в лотерею

Обновлено в 03:26
Интернет

В Twitter теперь можно добавлять медиафайлы в ретвит

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Пермском крае похитили предпринимателя

В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Футбол

Бакайоко отказался выйти на замену и послал Гаттузо

Обновлено в 03:05
Футбол

«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности

Обновлено в 04:04
Происшествия

Голодный слон напал на туристку

В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку.
Обновлено в 03:41
Наука

В США появился новый штамм «собачьей чумы», заявляют ученые

Американские зоологи обнаружили на северо-западе США нескольких лис, ласок и скунсов, зараженных новым штаммом вируса чумки собак, на который не действуют уже существующие вакцины.
Обновлено в 03:55
Космос

У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель

С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций

Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Футбол

Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде»

Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Футбол

Объединение отечественных тренеров учредило «Клуб Сергея Семака»

Председатель правления ООТФ Михаил Гершкович сообщил «Матч ТВ», что профессиональное тренерское сообщество России вышло с инициативой создать «Клуб Сергея Семака».
Обновлено в 03:38
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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