Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждениеRT на русском вчера в 14:00
Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного. Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде. Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.
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«Мамаев и другие подсудимые - жертвы гнёта СМИ». Адвокат вступился за футболистов
Sport.ruвчера в 15:14
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
В Мурманской области упал небольшой самолет
МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Спорт
Загитова возглавила рейтинг ISU
По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Наука
Иммунный фермент защитит от диабета второго типа
Ученые предположили, что уровень фермента в организме пациента может показать предрасположенность к диабету второго типа.
Обновлено 05 мая в 03:14
Общество
Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая
Около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.
Обновлено в 00:21
Интернет
В Twitter теперь можно добавлять медиафайлы в ретвит
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Пермском крае похитили предпринимателя
В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Футбол
Бакайоко отказался выйти на замену и послал Гаттузо
Обновлено в 03:05
Футбол
«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности
Обновлено в 04:04
Происшествия
Голодный слон напал на туристку
В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку.
Обновлено в 03:41
Наука
В США появился новый штамм «собачьей чумы», заявляют ученые
Американские зоологи обнаружили на северо-западе США нескольких лис, ласок и скунсов, зараженных новым штаммом вируса чумки собак, на который не действуют уже существующие вакцины.
Обновлено в 03:55
Космос
У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель
С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций
Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Футбол
Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде»
Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено в 03:35
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Футбол
Объединение отечественных тренеров учредило «Клуб Сергея Семака»
Председатель правления ООТФ Михаил Гершкович сообщил «Матч ТВ», что профессиональное тренерское сообщество России вышло с инициативой создать «Клуб Сергея Семака».
Обновлено в 03:38
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42