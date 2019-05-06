Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждениеRT на русском вчера в 14:00

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил мнение, что прокурор вводит суд в заблуждение по делу его подзащитного. Об этом он заявил во время слушаний в Пресненском суде. Адвокат также подчеркнул, что потерпевший водитель Виталий Соловчук сам является причиной конфликта.

Адвокат Мамаева заявил, что прокурор вводит суд в заблуждение

Происшествия В Мурманской области упал небольшой самолет МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Общество Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Здоровье В России расширили перечень хронических заболеваний Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.

Спорт Загитова возглавила рейтинг ISU По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.

Энергетика «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром» Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Наука Иммунный фермент защитит от диабета второго типа Ученые предположили, что уровень фермента в организме пациента может показать предрасположенность к диабету второго типа.

Общество Почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая Около половины жителей России (48%) в День Победы, 9 мая, намерены участвовать в праздничных торжествах.

Происшествия В Пермском крае похитили предпринимателя В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).

Происшествия Голодный слон напал на туристку В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку.

Наука В США появился новый штамм «собачьей чумы», заявляют ученые Американские зоологи обнаружили на северо-западе США нескольких лис, ласок и скунсов, зараженных новым штаммом вируса чумки собак, на который не действуют уже существующие вакцины.

Космос У Dragon на МКС обнаружен болтающийся кабель С внешней стороны пристыкованного к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Dragon обнаружен болтающийся кабель, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Экономика Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Барселону» на «Энфилде» Сегодня в Англии состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Происшествия Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10 Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Футбол Объединение отечественных тренеров учредило «Клуб Сергея Семака» Председатель правления ООТФ Михаил Гершкович сообщил «Матч ТВ», что профессиональное тренерское сообщество России вышло с инициативой создать «Клуб Сергея Семака».

Общество Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.