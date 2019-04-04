Футбол
Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru 20:35
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Вердер» обыграл «Шальке» и пробился в полуфинал Кубка Германии
"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен.
Обновлено в 16:38
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Космос
В США ученый рассказал о возможном звучании Урана
Американский ученый детально изучил характеристики Урана. Пол Бирн рассказал о возможном звучании планеты Солнечной системы.
Обновлено в 18:00
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Политика
Король Саудовской Аравии подарил Ираку миллиард долларов
Обновлено в 20:04
Здоровье
ГКБ-1 представила систему комплексной реабилитации пациентов
Больница представила на масштабном мероприятии новое оборудование для реабилитации, позволяющее оказывать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов: стабилометрический комплекс для диагностики и реабилитации больных с двигательными патологиями "Траст-М"; систему активной реабилитации верхних конечностей для развития мелкой моторики "Орторент Моторика".
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram
В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.
Обновлено в 20:37
Политика
В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS
Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).
Обновлено в 13:33
Космос
Индия собирается запустить лунную миссию
Обновлено в 03:53
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено в 19:16
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Обновлено в 21:08
Футбол
Отец Черышева назвал бредом обвинения Уткина в адрес Черчесова
Отец игрока сборной Дениса Черышева и тренер «Нижнего Новгорода» назвал бредом обвинения комментатора в адрес Черчесова.
Обновлено в 06:28
Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский высказался по «русскому вопросу»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
На Украине рассказали, что страна уже «одной ногой» в НАТО
Замминистра обороны Украины Олег Шевчук в интервью Тиждень.ua рассказал, что страна уже "одной ногой" находится в НАТО.
Обновлено в 13:18