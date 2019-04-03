Футбол
Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболистаRT на русском вчера в 14:55
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал решение суда продлить арест футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»
Sport24.ruвчера в 13:46
Защита футболистов П.Мамаева и А.Кокорина рассчитывает на завершение суда и вынесение приговора к июню
Агентство Москвавчера в 13:32
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Происшествия
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Вице-спикер Рады признала, что разместила фейк на российскую тему
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что опубликовала на своей Facebook-странице фейковую новость о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, и удалила ее.
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Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
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Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
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Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
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В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
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Обновлено вчера в 15:22
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Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга России
Венесуэла не перечислила России платеж в счет погашения своего долга в три миллиарда долларов, который был запланирован на конец марта.
Обновлено вчера в 13:09
Космос
Как сфотографировать Международную космическую станцию?
Представленный снимок получен Эриком Холландом (Калифорния, США), время экспозиции составило всего 1/667 секунды, при этом транзит станции по лунному диску длился приблизительно полсекунды.
Обновлено вчера в 04:20
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В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
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Game Informer: 166 вопросов создателю Mortal Kombat 11 Эду Буну
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Футбол
ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфера
Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
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Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
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ЦИК Украины огласил итоговые результаты выборов президента
Выборы нового президента страны прошли на Украине в воскресенье, 31 марта.
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Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Общество
Американцы оценили достоинства рассола
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В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Запрос конгрессмена требует передать данные о налоговых отчислениях президента и связанных с ним компаний за период с 2013 по 2018 год.
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