Футбол

Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболистаRT на русском вчера в 14:55

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал решение суда продлить арест футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

Матч ТВвчера в 14:45

Игорь Бушманов: Дело Кокорина и Мамаева превращают в макулатурное

Советский спортвчера в 14:18

Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»

Sport24.ruвчера в 13:46

Защита футболистов П.Мамаева и А.Кокорина рассчитывает на завершение суда и вынесение приговора к июню

Агентство Москвавчера в 13:32

Адвокат Мамаева: это не особенное дело, а самое обычное, рядовое и бытовое

Чемпионатвчера в 14:26

Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда

RT на русскомвчера в 16:17

По делу Кокорина и Мамаева был допрошен 61 свидетель

Спорт-Экспрессвчера в 15:51
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Политика

МЧС начало новую реформу своих региональных управлений

Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.
Обновлено в 02:00
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Хоккей

Борис Видгоф возглавит ХК «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и его генеральный менеджер Евгений Губарев покинут свои посты.
Обновлено в 02:50
Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Деятельностью мэра Евпатории заинтересовалась ФСБ

Против мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 04:24
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми

Угрозы американской стороны в адрес Турции из-за закупок российских ЗРК С-400 являются пустыми, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского

Известный российский актер, режиссер, продюсер Иван Охлобыстин в экстремальной ситуации готов спасти Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Вице-спикер Рады признала, что разместила фейк на российскую тему

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что опубликовала на своей Facebook-странице фейковую новость о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, и удалила ее.
Обновлено в 04:36
Транспорт

Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно

Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Политика

Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ

Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил в Twitter Конору Макгрегору, который оскорбил жену спортсмена.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Минфин разъяснил ситуацию с неуплатой Венесуэлой долга России

Венесуэла не перечислила России платеж в счет погашения своего долга в три миллиарда долларов, который был запланирован на конец марта.
Обновлено вчера в 13:09
Космос

Как сфотографировать Международную космическую станцию?

Представленный снимок получен Эриком Холландом (Калифорния, США), время экспозиции составило всего 1/667 секунды, при этом транзит станции по лунному диску длился приблизительно полсекунды.
Обновлено вчера в 04:20
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Игры

Game Informer: 166 вопросов создателю Mortal Kombat 11 Эду Буну

В рамках «месяца Mortal Kombat 11» на Game Informer творческий руководитель файтинга Эд Бун ответил на 166 быстрых вопросов редактора издания Бэна Хансона.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 02:21
Происшествия

Врач скорой помощи в Благовещенске ногой проверил, жив ли пациент

Обновлено в 02:14
Футбол

ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфера

Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
Обновлено в 04:20
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Политика

ЦИК Украины огласил итоговые результаты выборов президента

Выборы нового президента страны прошли на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:49
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

Обновлено в 01:08
Политика

В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Запрос конгрессмена требует передать данные о налоговых отчислениях президента и связанных с ним компаний за период с 2013 по 2018 год.
Обновлено вчера в 23:25
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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