Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболистаRT на русском вчера в 14:55

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Футбол «Валенсия» с Черышевым остановила «Реал» В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".

Политика Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.

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Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

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Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Армия и оружие Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.

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Экономика Правкомиссия одобрила создание единого реестра информации по движимому имуществу Новую систему поиска предлагается создать на базе двух действующих реестров о залогах и обременениях движимого имущества: реестра Федеральной нотариальной палаты и Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (Федресурс).