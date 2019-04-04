Футбол
Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболистаRT на русском вчера в 14:55
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал решение суда продлить арест футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»
Sport24.ruвчера в 13:46
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Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".
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Политика
Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 10:05
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил в Twitter Конору Макгрегору, который оскорбил жену спортсмена.
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Кино
Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело актера Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию, заявили РИА Новости в посольстве в Улан-Баторе.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
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Экономика
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Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
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Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пообещала никогда не худеть без рекомендаций врача
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже неделю отдыхает в Алуште и проходит там оздоровительные процедуры.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию
Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 11:46
Наука
Ученые создали искусственную форму жизни
Обновлено 02 апреля в 04:12
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено вчера в 05:32
Армия и оружие
Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России
Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.
Обновлено в 00:38
Политика
В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо
Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье
Росстат: врачей не посещает треть россиян
Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
В России могут разрешить перечислять зарплаты по номеру телефона
Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Правкомиссия одобрила создание единого реестра информации по движимому имуществу
Новую систему поиска предлагается создать на базе двух действующих реестров о залогах и обременениях движимого имущества: реестра Федеральной нотариальной палаты и Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (Федресурс).
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30