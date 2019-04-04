Футбол

Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболистаRT на русском вчера в 14:55

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал решение суда продлить арест футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения суда

Газета.Ruвчера в 20:35

Адвокат объяснил, почему не просил освободить Мамаева под залог

Спорт-Экспрессвчера в 15:31

Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда

RT на русскомвчера в 16:17

Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

Sportbox.RUвчера в 14:45

Адвокат Мамаева: это не особенное дело, а самое обычное, рядовое и бытовое

Чемпионатвчера в 14:26

Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»

Sport24.ruвчера в 13:46

Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

Матч ТВвчера в 14:45
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Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 10:05
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил в Twitter Конору Макгрегору, который оскорбил жену спортсмена.
Обновлено вчера в 15:22
Кино

Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело актера Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию, заявили РИА Новости в посольстве в Улан-Баторе.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице

Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено вчера в 19:27
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пообещала никогда не худеть без рекомендаций врача

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уже неделю отдыхает в Алуште и проходит там оздоровительные процедуры.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Италию

Визит российского лидера Владимира Путина в Италию планируется летом 2019 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 11:46
Наука

Ученые создали искусственную форму жизни

Обновлено 02 апреля в 04:12
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

Российские дилеры марки начали прием заказов на обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90, товарные образцы которого поступят в дилерские центры в начале лета.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа

Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено вчера в 05:32
Армия и оружие

Онищенко рассказал о военно-биологических базах вокруг России

Депутат Госдумы, бывший Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вокруг России создается множество военно-биологических баз, в лабораториях которых разрабатывают биологическое оружие.
Обновлено в 00:38
Политика

В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса над объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

В России могут разрешить перечислять зарплаты по номеру телефона

Россияне смогут получать зарплату по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Правкомиссия одобрила создание единого реестра информации по движимому имуществу

Новую систему поиска предлагается создать на базе двух действующих реестров о залогах и обременениях движимого имущества: реестра Федеральной нотариальной палаты и Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (Федресурс).
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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