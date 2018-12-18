Футбол
Адвокат Мамаева возмущен решением суда об аресте футболистов
Адвокат Мамаева возмущен решением суда об аресте футболистовРЕН ТВ10:10
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс", что возмущен итогами заседания в Московском городском суде, где рассматривалась апелляция о продлении футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву содержания под стражей.
РЕН ТВ10:10
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