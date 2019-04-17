Футбол

Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения судаГазета.Ru 05:19

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение Мосгорсуда отклонить жалобу на продление ареста клиента, передает Sport24. Хавбек "горожан" и других фигурантов дела оставили в СИЗО до 25 сентября.
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«Особых надежд не питали». Суд разочаровал адвоката Мамаева

Телеканал 360°05:28

Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда

Газета.Ru05:19

Адвокат Мамаева: нет уверенности, что итоговое решение суда будет законным

Чемпионат05:11

Игорь Бушманов: «Предварительный сговор отрицают и свидетели. Надеемся, на это обратят внимание»

Спорт-Экспресс05:01

Адвокат Мамаева: «Нет уверенности в том, что итоговое решение суда будет законным»

Sport24.ru04:52
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Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Денис Пак прибыл на заседание по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России

«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Здоровье

Определена норма чашек эспрессо в сутки

Медики рекомендуют пить не более четырех чашек эспрессо в сутки. Дневная норма кофеина — не более 300 миллиграммов.
Обновлено в 07:26
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»

В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Экономика

Morgan Stanley в I квартале сократил чистую прибыль на 9%

Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 10,286 миллиарда долларов, сократившись в годовом выражении на 7%. Между тем аналитики ждали значения прибыли на акцию в размере 1,17 доллара, а выручки — 9,91 миллиарда долларов.
Обновлено в 07:23
Происшествия

За взятку уволен главный борец с коррупцией в Екатеринбурге

Обновлено в 07:36
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Авто

Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4

Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика

Команда Порошенко приготовилась к бегству

Медиаэксперт в целом согласен, что речь уже идет о массовом бегстве из команды Порошенко.
Обновлено в 07:38
Экономика

В России появятся 10 миллионов безработных

«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Политика

Сын Рогозина официально покинул пост гендиректора ПАО «Ил»

Обновлено в 04:42
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились о патентах

Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.
Обновлено вчера в 17:42
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая консоль PlayStation

Компания Sony в апреле рассказала об особенностях следующей игровой консоли PlayStation В приставке будет процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, а также видеокарта семейства Radeon Navi с поддержкой разрешения 8K и технологией трассировки лучей.
Обновлено в 07:40
Политика

США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО

Обновлено в 05:25
Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика

Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Космос

Гендиректором S7 Space назначена Рано Джураева

Гендиректором компании «С7 Космические транспортные системы» (S7 Space) назначена Рано Джураева, сообщает 17 апреля S7 Group.
Обновлено в 05:13
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Криминалисты назвали предварительную причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:35
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев «Борей-А» не планируется

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей".
Обновлено в 07:55
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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