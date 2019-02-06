Адвокат Мамаева собирается обжаловать решение суда о продлении арестаLife.ru 10:00

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы игрока "Краснодара" Павла Мамаева, отметил, что суд не принял во внимание доводы стороны защиты.

Происшествия Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля Тверской районный суд Москвы продлил срок пребывания под стражей известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передаёт 6 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Авто Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS Что в купе, что в родстере под капотом устанавливается 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор мощностью 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента.

Авто Volkswagen представил обновленный Passat для Европы "Живой" дебют обновленного семейства Volkswagen Passat состоится в рамках мартовской выставки в Женеве.

Происшествия В псковскую редакцию «Эха Москвы» пришли с обыском Ранее следственные действия прошли в квартире журналиста псковской редакции радиостанции Светланы Прокопьевой, уточняет издание.

Происшествия Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле В турецком городе Стамбул обрушилось шестиэтажное здание.

Политика «Порошенко осатанел»: Захарова ответила на обвинения в адрес России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице ведомства в Facebook прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия виновата в бедности Украины.

Авто Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").

Авто Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.

Кино Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек Чешский режиссер и сценарист Вацлав Ворличек скончался на 89-м году жизни 6 февраля в Праге. Об этом сообщил портал «Пражский экспресс».

Общество В Минпросвещения объяснили исключение учебника по экономике из ФПУ Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников (ФПУ) за ошибки и опечатки, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Авто BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.

Экономика Инфляция в России в январе ускорилась до 5% Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.

Происшествия Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего до 13 лет строгого режима хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у банков.

Наука Ученые: Человеческий мозг эволюционировал благодаря жиру Ученые-антропологи высказали гипотезу, что человеческий мозг древних людей эволюционировал благодаря жиру, то есть потреблению калорийного костного мозга падали.

Авто Skoda рассекретила салон нового паркетника Kamiq Новинка станет самым компактным и недорогим кроссовером Skoda.

Театры Джим Керри исполнит роль Воланда в «Мастере и Маргарите» Американский актер Джим Керри может исполнить одну из главных ролей в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге.

Авто Toyota представила новую Corolla для России Компания Toyota представила седан Corolla 12-го поколения для российского рынка.

Экономика Еврокомиссия запретила слияние Siemens и Alstom Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных активов немецкой компании Siemens и французской Alstom из-за потенциального ущерба конкуренции и безопасности.

Политика Медведев рассказал об увлечении химией Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что из-за любви к химии в школе мог стать химиком, но выбрал профессию юриста.

Интернет Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.