Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляциейНева Спорт 06:49

Футболист Павел Мамаев ожидает рассмотрения апелляционной жалобы по решению суда, который приговорил футболиста к лишению свободы сроком в один год и пять месяцев. О состоянии своего подзащитного рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
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Стала известна точная дата подачи апелляции на приговор Мамаева

Спорт-Экспресс08:24

Адвокат Мамаева: «Павел абсолютно спокоен перед апелляцией и рассчитывает на более справедливое решение»

Матч ТВ08:06

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Нева Спорт06:49

Адвокат Мамаева заявил, что футболист абсолютно спокоен перед апелляцией по делу

RT на русском06:58

Адвокат Мамаева: Павел абсолютно спокоен перед апелляцией

Чемпионат06:30

«Абсолютно спокоен». Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Телеканал 360°06:02

Адвокат Мамаева: «Павел абсолютно спокоен и рассчитывает на более справедливое решение»

Sports.ru06:58
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Авто

Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima

В эавгусте текущего года Kia, как ожидается, выпустит новую Optima, а также, вероятно, новый гибрид Optima.
Обновлено вчера в 22:45
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Екатеринбурге задержаны 70 протестующих против строительства храма

Первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник Полиция задержала 70 человек, протестующих против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 08:35
Авто

Цены на внедорожники УАЗ в России резко снизились

Воспользовавшись специальным предложением под названием «ПойМАЙ выгоду», автолюбители могут приобрести отечественные внедорожнки УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» со скидкой до 170 000 рублей.
Обновлено в 09:30
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Политика

Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»

Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Футбол

Владелец ФК «Чайка» опроверг обвинения после матча с «Черноморцем»

Ранее в РФС заявили, что проведенная игра между клубами носила неспортивный характер Владелец футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское прокомментировал обвинения в проведении договорного матча с новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:43
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Политика

В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации

Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Музыка

Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

На Кораблестроителей горит квартира

По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Общество

Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»

Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Здоровье

Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян

Погожева уточнила, что в рационе россиян много животного белка и жира.
Обновлено в 05:40
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Политика

Законопроект о допуске в реанимацию Госдума приняла во II чтении

Законопроект о допуске родственников в реанимацию Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 06:37
Политика

Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста

На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
Обновлено в 08:36
Финансы

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд.
Обновлено в 09:25
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Здоровье

Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета

Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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