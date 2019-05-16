Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляциейНева Спорт 06:49

Футболист Павел Мамаев ожидает рассмотрения апелляционной жалобы по решению суда, который приговорил футболиста к лишению свободы сроком в один год и пять месяцев. О состоянии своего подзащитного рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

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