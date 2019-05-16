Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 маяЧемпионат 10:55

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
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Адвокаты Кокориных и Мамаева обжалуют приговор в понедельник

Sport24.ru10:32

Адвокат Кирилла Кокорина: «Апелляцию подадим 20 мая. Возможно, Мосгорсуд смягчит наказание»

Спорт-Экспресс11:13

Адвокат Мамаева: «Павел абсолютно спокоен и рассчитывает на более справедливое решение»

Sports.ru06:58

Адвокат Мамаева: «Павел абсолютно спокоен перед апелляцией и рассчитывает на более справедливое решение»

Матч ТВ08:06

Адвокат Бушманов назвал дату подачи апелляции по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском11:14

«Абсолютно спокоен». Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Телеканал 360°06:02

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Чемпионат10:55
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
Обновлено в 09:34
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

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Общество

Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам

Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Алена Водонаева раскрыла свой секрет стройной фигуры

Водонаева часто критикует людей с лишним весом, так как сама тщательно следит за своей фигурой.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

Обновлено в 10:57
Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал 21 участника протестной акции

Верх-Исетский районный суд привлек к ответственности 21 человека. Всем им назначено наказание в виде ареста на срок от двух до 10 суток.
Обновлено в 03:34
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Гаджеты

Стартовали продажи игрового ноутбука Predator Triton 900

Рекомендуемая розничная стоимость ноутбука Predator Triton 900 составляет 369,990 рублей.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Две россиянки получили ранения в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:54
Общество

На авиабазу во Флориде проник огромный аллигатор

Рано утром в среду на авиабазе США во Флориде был обнаружен неожиданный посетитель – огромный аллигатор.
Обновлено в 08:03
Экономика

Чиновники хотят изменить расчет прожиточного минимума пенсионера

Минтруд предложил изменить правила расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Политика

Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:56
Музыка

Стали известны имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»

Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка

Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.
Обновлено в 10:38
Здоровье

В Курганской области назвали причину задержки выдачи инсулина детям

По информации департамента здравоохранения, вопрос уже разрешён Причину задержки выдачи инсулина детям с диабетом назвали в департаменте здравоохранения Курганской области, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 05:19
Общество

Россиянам добавят один день отпуска

Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика

В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банков

Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена.
Обновлено в 03:40
Футбол

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

"Ростов" в своем официальном Твиттере сообщил, что матч 29-го тура премьер-лиги против "Зенита" станет для хавбека Тимофея Калачева прощальным в составе этого клуба.
Обновлено в 09:46
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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