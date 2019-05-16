Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 маяЧемпионат 10:55
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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