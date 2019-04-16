Общество
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания судаГазета.Ru вчера в 14:35
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал заседание суда по делу футболиста.
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Адвокат Мамаева: когда представим доказательства, постараемся, чтобы все увидели
Чемпионатвчера в 14:16
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Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Театры
Башдрамтеатр получил национальную премию «Золотая маска»
К сожалению, получить «маску» за основные номинации театру не удалось, зато они удостоились специального приза жюри «за сценическое прочтение романа Гузель Яхиной Зулейха открывает глаза».
Обновлено в 02:32
Происшествия
На восстановление собора Парижской Богоматери собран 1 млрд евро
В среду, 17 апреля, стало известно, что сумма пожертвований, которая будет потрачена на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от охватившего его мощного пожара, достигла одного миллиарда евро.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Обновлено вчера в 18:07
Гаджеты
Sony рассказала про PlayStation 5
Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня
Украинский президент Пётр Порошенко рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».
Обновлено вчера в 13:17
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Политика
Парубий назвал дату принятия закона о госязыке
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, который занял в первом туре президентских выборов четвёртое место, ранее предупреждал, что документ не обеспечивает никакой защиты функционирования украинского языка — это карательный закон о запрете русского языка.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Пентагон готовит план по сдерживанию российского влияния в Венесуэле
Вашингтон разрабатывает военные средства «по сдерживанию российского влияния» в Венесуэле.
Обновлено в 00:16
Спорт
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
«Ъ»: Матвиенко может покинуть пост председателя Совета Федерации
В ближайшие месяцы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:56
Хоккей
Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России
Тренерский штаб сборной России ждет серьезного усиления из Национальной хоккейной лиги перед стартующим в мае чемпионатом мира.
Обновлено в 01:54
Хоккей
Кросби вышел на десятое место по очкам в плей-офф за всю историю НХЛ
Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал одно очко за результативную передачу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Айлендерс" (1:3). Его команда проиграла серию со счетом 0-4 и прекратила борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:56
Общество
Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности
Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.
Обновлено в 03:01
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Тепловоз снес автобус с пассажирами на переезде в Красноярском крае
Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с тепловозом в Красноярском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Обновлено в 03:26
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Политика
Великобритания введет уголовную ответственность за обход санкций
Власти Великобритании подготовили регламент антироссийских санкций, согласно которому нарушителю санкционного режима может грозить до десяти лет заключения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 02:52
Политика
Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин»
В пресс-службе ОАК заявили, что Рогозин покидает пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и гендиректора "Авиационного комплекса им. Ильюшина" в связи с переходом на новое место работы.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым
Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым Стоит отметить, что на мероприятии также присутствовали Ксения Собчак и Константин Богомолов, который, к слову, был признан самым стильным мужчиной.
Обновлено в 03:27
Наука
Палеонтологи нашли череп нового вида доисторического крокодила
Исследователи Университета Бабеш-Бойяи в городе Клуж-Напока (Румыния) нашли в крае Хацега останки нового вида доисторического крокодила.
Обновлено в 03:10
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59