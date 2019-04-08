Футбол
Адвокат Мамаева обжаловал продление арестаPravda.Ru вчера в 08:44
Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста Павла Мамаева обжаловала продление его ареста. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил заключение спортсмена до 25 сентября. По мнению Бушманова, решение необоснованное и не соответствует требованиям УПК РФ.
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Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела
RT на русскомвчера в 17:21
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