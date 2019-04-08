Футбол

Адвокат Мамаева обжаловал продление арестаPravda.Ru 08:44

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста Павла Мамаева обжаловала продление его ареста. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил заключение спортсмена до 25 сентября. По мнению Бушманова, решение необоснованное и не соответствует требованиям УПК РФ.
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Суд идет, Кокорин и Мамаев – сидят

Спорт-Экспресс14:00

Защита Мамаева подала апелляцию на решение о продлении ареста футболиста

Чемпионат08:28

Защита Кокорина обжаловала продление ареста до сентября

Советский спорт11:08

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

РИА Новости11:00

Адвокат рассказал о психологическом состоянии Мамаева перед началом процесса

RT на русском11:47

Защита Кокориных обжаловала решение суда о продлении содержания в СИЗО до 25 сентября

Sports.ru11:49

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Матч ТВ11:15
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Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

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Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Кино

В столице объявят лауреатов анимационной премии «Икар»

Национальная анимационная премия «Икар» была учреждена в 2014 году. Впервые ее вручили 8 апреля 2015 года.
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Общество

«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде

На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Общество

Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога

Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Интернет

«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров

«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров под названием ScanToBuy.
Обновлено в 07:36
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Политика

Почему в Германии дискредитируют Россию

В письме отмечалась высокая вероятность его избрания и, что по взглядам он пророссийский политик и "находится под контролем" (со стороны РФ).
Обновлено в 14:11
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Космос

Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
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Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Авто

Падение цены на Besturn X80 от FAW

В апреле FAW намерен продолжить увеличение продаж. С этой целью компания объявляет о дополнительном снижении цены на кроссовер Besturn X80.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой

Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Энергетика

Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году

Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.
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Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
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Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России

Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
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Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 09:00
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Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД

Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
Обновлено в 04:10
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Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
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Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
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Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
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Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

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Создано лечение от ВИЧ: новая терапия уничтожает скрытые копии вируса

Первые эксперименты подтвердили, что MCD1 действительно обнаруживает скрытые копии вируса и разрушает их.
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Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW

Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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