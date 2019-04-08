Адвокат Мамаева обжаловал продление арестаPravda.Ru 08:44

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста Павла Мамаева обжаловала продление его ареста. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил заключение спортсмена до 25 сентября. По мнению Бушманова, решение необоснованное и не соответствует требованиям УПК РФ.

Общество Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Кино В столице объявят лауреатов анимационной премии «Икар» Национальная анимационная премия «Икар» была учреждена в 2014 году. Впервые ее вручили 8 апреля 2015 года.

Общество «Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Общество Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.

Футбол Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.

Интернет «Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров «Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельной оплаты товаров под названием ScanToBuy.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Политика Почему в Германии дискредитируют Россию В письме отмечалась высокая вероятность его избрания и, что по взглядам он пророссийский политик и "находится под контролем" (со стороны РФ).

Общество Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.

Космос Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Авто Падение цены на Besturn X80 от FAW В апреле FAW намерен продолжить увеличение продаж. С этой целью компания объявляет о дополнительном снижении цены на кроссовер Besturn X80.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.

Энергетика Россия может стать одним из лидеров по экспорту СПГ к 2030 году Россия может стать одним из лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году, пишет агентство Bloomberg.

Политика Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Авто Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).

Транспорт Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.

Экономика Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.

Наука Создано лечение от ВИЧ: новая терапия уничтожает скрытые копии вируса Первые эксперименты подтвердили, что MCD1 действительно обнаруживает скрытые копии вируса и разрушает их.