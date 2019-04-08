Футбол
Адвокат Мамаева обжаловал продление арестаPravda.Ru вчера в 08:44
Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста Павла Мамаева обжаловала продление его ареста. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил заключение спортсмена до 25 сентября. По мнению Бушманова, решение необоснованное и не соответствует требованиям УПК РФ.
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Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела
RT на русскомвчера в 17:21
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Энергетика
Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Двукратный победитель ЛЧ отметил ухудшение уровня Роналду и Месси
Экс-наставник команды Бундеслиги выразил сомнение в высоком уровне игры нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика
«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры
«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Обновлено в 02:36
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Наука
Ученые из России приблизились к пониманию причин аутизма
Как ранее сообщали «Кубанские новости», ученые выяснили, что витамин B-12, уменьшает наследственную вероятность возникновения аутических расстройств у ребенка.
Обновлено в 02:40
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:29
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 14:32
ЖКХ
Тепловые сети Екатеринбурга испытают максимальной температурой
В Екатеринбурге на следующей неделе грядут испытания тепловых сетей максимальной температурой.
Обновлено в 02:08
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия
Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.
Обновлено в 01:04
Политика
В Израиле начались парламентские выборы
Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр, начались в Израиле.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Правительство Индии решило купить у России 463 танка
Британское оборонное издание Janes сообщило, что правительство Индии решило купить у России 463 танка Т-90МС.
Обновлено в 02:33
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге
Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море
Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено вчера в 05:11
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Сегодня, 8 апреля, Московский городской суд освободил из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, которого подозревают в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа».
Обновлено вчера в 05:04
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В США задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне
По данным властей, Хенри планировал устроить наезд на пешеходов в столице США Вашингтоне, в торгово-жилом районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак, для чего угнал грузовик.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40