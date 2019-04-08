Футбол

Адвокат Мамаева обжаловал продление арестаPravda.Ru вчера в 08:44

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста Павла Мамаева обжаловала продление его ареста. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил заключение спортсмена до 25 сентября. По мнению Бушманова, решение необоснованное и не соответствует требованиям УПК РФ.
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Адвокат Мамаева о новой апелляции защиты и тонкостях рассмотрения уголовного дела

RT на русскомвчера в 17:21

Защита Мамаева подала апелляцию на решение о продлении ареста футболиста

Чемпионатвчера в 08:28

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Спорт-Экспрессвчера в 11:23

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Матч ТВвчера в 11:15

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

РИА Новостивчера в 11:00

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали решение суда о продлении им ареста

ТАССвчера в 10:08

Защита Кокорина обжаловала продление ареста до сентября

Советский спортвчера в 11:08
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Энергетика

Нефть Brent подорожала до $71,18 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:27
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол

Двукратный победитель ЛЧ отметил ухудшение уровня Роналду и Месси

Экс-наставник команды Бундеслиги выразил сомнение в высоком уровне игры нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Транспорт

«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок

Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика

«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры

«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Обновлено в 02:36
Политика

На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Наука

Ученые из России приблизились к пониманию причин аутизма

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ученые выяснили, что витамин B-12, уменьшает наследственную вероятность возникновения аутических расстройств у ребенка.
Обновлено в 02:40
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:29
Общество

ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 14:32
ЖКХ

Тепловые сети Екатеринбурга испытают максимальной температурой

В Екатеринбурге на следующей неделе грядут испытания тепловых сетей максимальной температурой.
Обновлено в 02:08
Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Политика

Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

В Красноярске закрыли подпольные мастерские по изготовлению оружия

Подпольные мастерские по изготовлению оружия обнаружены и закрыты в Красноярске.
Обновлено в 01:04
Политика

В Израиле начались парламентские выборы

Парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр, начались в Израиле.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Правительство Индии решило купить у России 463 танка

Британское оборонное издание Janes сообщило, что правительство Индии решило купить у России 463 танка Т-90МС.
Обновлено в 02:33
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие

Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге

Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море

Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено вчера в 05:11
Общество

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Сегодня, 8 апреля, Московский городской суд освободил из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, которого подозревают в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа».
Обновлено вчера в 05:04
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В США задержали мужчину, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне

По данным властей, Хенри планировал устроить наезд на пешеходов в столице США Вашингтоне, в торгово-жилом районе Национальная Гавань на берегу реки Потомак, для чего угнал грузовик.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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