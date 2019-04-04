Футбол
Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru вчера в 20:35
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»
Sport24.ruвчера в 13:46
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:55, Ашберн
Политика
Россия и Украина будут вместе, считает Охлобыстин
Ранее Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который по итогам первого тура выборов стал лидером гонки.
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Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
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В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России
Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.
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Шоу-бизнес
15-летняя дочь Олега Газманова растет знойной девушкой
15-летняя дочь Олега Газманова Марианна довольно неактивно ведет свои социальные сети — на ее странице в Инстаграме почти год не появлялось свежих фотографий.
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Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
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Экономика
Самой популярной франшизой в России стала «1C»
В топ-3 самых популярных франшиз в России за 2018 год вошли разработчик программного обеспечения «1С», диагностическая лаборатория «Гемотест» и сеть автосервисов FIT SERVICE, говорится в исследовании РБК.
Обновлено в 03:38
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Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
В 2017 году Макгрегор приостановил карьеру в ММА, чтобы провести бой по правилам бокса против американца Флойда Мейвезера.
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Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В России из-за загрязненного воздуха умерли 99 тысяч человек, это ставит ее на седьмую строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
В Петербурге на спектакле актриса дала пощечины зрительницам
В Санкт-Петербурге актриса иммерсивного спектакля дала пощечины двум зрительницам.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве погибла 10-летняя дочь сотрудника фонда Навального
В Москве при загадочных обстоятельствах скончалась 10-летняя дочь сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией», которым руководит блогер Алексей Навальный.
Обновлено в 02:41
Музыка
Написанная рэпером книга впервые стала бестселлером The New York Times
Книга американского рэпера Logic (Бобби Холл) «Супермаркет» стала бестселлером по версии The New York Times.
Обновлено в 02:50
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Израильские военные арестовали 13 арабов на Западном берегу Иордана
Израильские военные арестовали 13 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие и десятки тысяч шекелей [один шекель стоит примерно 18 рублей] в ходе антитеррористических рейдов в ночь на четверг в различных районах Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Технологии
YouTube сделает скидки для российских бюджетников
YouTube вводит льготы для российских студентов, получающих стипендию.
Обновлено в 01:24
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространения порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 02:41
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Политика
Рогозин отказался комментировать сообщения о своем уходе
Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.
Обновлено в 03:10