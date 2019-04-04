Футбол

Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru вчера в 20:35

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения суда

Газета.Ruвчера в 20:35

Адвокат объяснил, почему не просил освободить Мамаева под залог

Спорт-Экспрессвчера в 15:31

Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда

RT на русскомвчера в 16:17

Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

Sportbox.RUвчера в 14:45

Адвокат Мамаева: это не особенное дело, а самое обычное, рядовое и бытовое

Чемпионатвчера в 14:26

Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»

Sport24.ruвчера в 13:46

Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

Матч ТВвчера в 14:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

Обновлено в 06:28
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:53
Спорт

Счетная палата проверит расходы на подготовку ЧМ-2018

Счетная палата проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов России на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика

Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать

Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Экономика

Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам

Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по фамилии и номеру телефона получателя в страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба российского банка.
Обновлено в 05:08
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Кино

Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию

В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие

Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков

Главный московский внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Елена Сибирская сообщила, что у девочек-подростков стали чаще выявлять доброкачественные опухоли молочной железы, поэтому УЗИ молочных желез должно быть введено в обязательном, а не рекомендательном порядке в программу диспансеризации.
Обновлено в 06:00
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Единоборства

Глава UFC назвал неприемлемым конфликт Нурмагомедова и Макгрегора

Недавно в социальных сетях бойцы обменялись взаимными оскорблениями Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал перепалку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которую они устроили в социальных сетях.
Обновлено в 06:42
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
Гаджеты

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца

Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей

Гретцки: «Если Овечкин побьёт мой рекорд, я первым пожму ему руку»

Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что первым пожмет руку Александру Овечкину, если тот побьёт его рекорд.
Обновлено в 05:55
Футбол

ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества

Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
Транспорт

Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно

Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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