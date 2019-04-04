Футбол
Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru вчера в 20:35
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»
Sport24.ruвчера в 13:46
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября
Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Траньков испугался участи Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:53
Спорт
Счетная палата проверит расходы на подготовку ЧМ-2018
Счетная палата проверит расходы Минспорта, оргкомитета и ряда регионов России на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Экономика
Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать
Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по фамилии и номеру телефона получателя в страны СНГ и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба российского банка.
Обновлено в 05:08
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит мощное российское оружие
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем российского флота.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков
Главный московский внештатный гинеколог детского и подросткового возраста Елена Сибирская сообщила, что у девочек-подростков стали чаще выявлять доброкачественные опухоли молочной железы, поэтому УЗИ молочных желез должно быть введено в обязательном, а не рекомендательном порядке в программу диспансеризации.
Обновлено в 06:00
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Единоборства
Глава UFC назвал неприемлемым конфликт Нурмагомедова и Макгрегора
Недавно в социальных сетях бойцы обменялись взаимными оскорблениями Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал перепалку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которую они устроили в социальных сетях.
Обновлено в 06:42
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьёт мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что первым пожмет руку Александру Овечкину, если тот побьёт его рекорд.
Обновлено в 05:55
Футбол
ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества
Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55