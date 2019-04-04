Футбол
Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru 20:35
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»
Обновлено в 17:14
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Интернет
В WhatsApp заработала новая функция
Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.
Обновлено в 18:49
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
Обновлено в 08:12
Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес
Ахеджакова возмущена травлей Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31
Политика
В США предложили ввести новые санкции против политиков из России
Американские сенаторы предложили блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов» из России, а также запретить им въезд в США.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 23:02
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Происшествия
ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии
Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено в 21:57
Общество
«Оценка — способ поиздеваться»: мама школьников — о том, почему ей плевать на отметки в дневниках
Роли розданы, оценки за каждым закрепились.
Обновлено в 23:00
Хоккей
«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Анисимов и Тарасенко отметились голами
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3. Счёт на 17-й минуте открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз.
Обновлено в 22:59
Авто
Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии
Технически машины почти ничем не отличаются от тех, что продаются в России, за исключением двигателей – экспортные моторы соответствуют актуальному экологическому стандарту «Евро-6».
Обновлено в 10:36
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 21:58
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Общество
Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса
Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
Обновлено в 23:02
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Футбол
Занев расторг контракт с «Енисеем»
Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
Обновлено в 13:18
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Политика
В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо
Над провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы лидером оппозиции Хуаном Гуаидо начинается уголовный процесс, заявил в эфире телевидения глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
Триполи привел свои войска в состояние повышенной готовности
В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 19:26
Политика
Трамп назвал Си Цзиньпина королём Китая
Обновлено в 12:18
Экономика
В России появятся 5 новых налогов
Согласно инициативе министерства, в Налоговом кодексе России могут появиться главы о налогах на операторов сети связи общего пользования и пользование автодорогами федерального значения.
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено в 20:18