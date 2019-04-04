Футбол

Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru 20:35

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Игорь Бушманов: Дело Кокорина и Мамаева превращают в макулатурное

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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

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Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
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В США предложили ввести новые санкции против политиков из России

Американские сенаторы предложили блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов» из России, а также запретить им въезд в США.
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Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 23:02
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
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Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено в 11:01
Происшествия

ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии

Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
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«Оценка — способ поиздеваться»: мама школьников — о том, почему ей плевать на отметки в дневниках

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«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», Анисимов и Тарасенко отметились голами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3. Счёт на 17-й минуте открыл капитан хозяев Джонатан Тэйвз.
Обновлено в 22:59
Авто

Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии

Технически машины почти ничем не отличаются от тех, что продаются в России, за исключением двигателей – экспортные моторы соответствуют актуальному экологическому стандарту «Евро-6».
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Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 21:58
Спорт

«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
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Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
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Занев расторг контракт с «Енисеем»

Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.
Обновлено в 13:18
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В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
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Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 12:19
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В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Над провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы лидером оппозиции Хуаном Гуаидо начинается уголовный процесс, заявил в эфире телевидения глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.
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Триполи привел свои войска в состояние повышенной готовности

В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
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Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 21:40
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Трамп назвал Си Цзиньпина королём Китая

Обновлено в 12:18
Экономика

В России появятся 5 новых налогов

Согласно инициативе министерства, в Налоговом кодексе России могут появиться главы о налогах на операторов сети связи общего пользования и пользование автодорогами федерального значения.
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Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
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Александр Кокорин
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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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