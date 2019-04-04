Футбол
Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru вчера в 20:35
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева: «На судопроизводство должно потребоваться полтора-два месяца»
Sport24.ruвчера в 13:46
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