Футбол

Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения судаГазета.Ru вчера в 20:35

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, объяснил, почему игрок был в хорошем настроении после того, как Пресненский суд Москвы принял решение продлить срок ареста футболиста до 25 сентября.
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Адвокат Мамаева объяснил хорошее настроение игрока после решения суда

Газета.Ruвчера в 20:35

Адвокат Мамаева: «Следствие не сослалось ни на одного свидетеля, выражавшего в том числе позицию защиты»

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Адвокат Мамаева: это не особенное дело, а самое обычное, рядовое и бытовое

Чемпионатвчера в 14:26

Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда

RT на русскомвчера в 16:17
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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