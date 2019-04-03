Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и МамаеваРИА Новости 12:11
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. К нынешнему дню спортсмены и два их друга провели в СИЗО без малого полгода.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41
Политика
Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией
По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено в 05:53
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Политика
Эстония запросила встречу президента с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прилетит в Москву согласно её рабочему графику 18 апреля.
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие
США анонсировали спешный вывод в космос элементов ПРО: из-за России
Директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз заявил, что успехи России и Китая в области вооружений и обороны, в том числе в космической области, должны подтолкнуть Соединенные Штаты к тому, чтобы форсировать создание американской системы ПРО на орбите Земли.
Обновлено в 19:44
Путешествия
Страховщики назвали самые опасные страны для россиян
"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Экономика
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено в 15:23
Политика
Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии
По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.
Обновлено в 19:33
Политика
Новый президент Казахстана встретился с Путиным
Обновлено в 13:26
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:01
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Театры
На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА
В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Космос
Ученые выяснили, где рождаются самые мощные вспышки света во Вселенной
Львиная доля света, вырабатываемого во время гамма-вспышек, возникает не в глубинных слоях умирающей звезды, а в ее внешней оболочке, фотосфере.
Обновлено в 05:32
Политика
Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа
Ушедший в отставку под давлением протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил у народа прощения.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой
Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.
Обновлено в 07:25
Наука
Робота научили резать огурцы и помидоры
Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей
Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Общество
Приморцам ограничили рыбалку на удочку. Как не попасть на штраф?
Нормы для любительской рыбалки в Приморье были введены немногим меньше года назад.
Обновлено в 16:32
Общество
NYT: на Disney подали в суд из-за недоплаты женщинам
Из-за гендерного зарплатного неравенства против компании Walt Disney Co. подали иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес, пишет The New York Times.
Обновлено в 11:03