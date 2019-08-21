Выяснилось, что еще задолго до знаменитого дебоша в центре Москвы — в 2015-2016 годах - футболист, просто «забивал» на оплату налогов. В результате у полузащитника Краснодара за два года образовала задолженность в размере 434,144 тысячи рублей и 95 копеек.

с чего всё началось

В настоящее время Павел Мамаев находится в колонии в Белгородской области, отбывая наказание за участие в серии драк в центре Москвы. 6 сентября должно состояться рассмотрение прошения футболиста об условно-досрочном освобождении. Ранее Мамаев не заплатил налоги на сумму 434 тыс. рублей.

Адвокат Мамаева не комментирует задолженность футболиста по налогам

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