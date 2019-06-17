Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателемPravda.Ru 07:19

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал намерение клуба досрочно расторгнуть контракт с его подзащитным.

с чего всё началось

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, назвал предательством решение владельца "Красноадара" Сергея Галицкого расторгнуть контракт с игроком. Бизнесмен объявил о своем желании в октябре прошлого года, когда футболиста посадили в СИЗО.

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