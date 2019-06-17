Футбол
Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателемPravda.Ru 07:19
Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, назвал предательством решение владельца "Красноадара" Сергея Галицкого расторгнуть контракт с игроком. Бизнесмен объявил о своем желании в октябре прошлого года, когда футболиста посадили в СИЗО.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Здоровье
Разрешение на купание в РТ выдано пляжам Нижнекамска и Альметьевска
Санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее купание на водном объекте в Татарстане выдано только на городские пляжи в Альметьевске и Нижнекамске.
Обновлено в 04:17
Экономика
Рост выдачи новых кредитных карт практически прекратился, НБКИ
Самое большое количество новых выданных кредитных карт отмечено в Москве (57 тыс.), Московской области (45.5 тыс.), Краснодарском крае (36.2 тыс.), Санкт-Петербурге (34 тыс.), Свердловской области (27.9 тыс.) и Республике Башкортостан (25.6 тыс.).
Обновлено в 05:01
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»
Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Общество
В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ
Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Наука
Создан робот, способный распознавать вещи тактильным способом
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Армия и оружие
Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году
Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Политика
Началась встреча Зеленского с Меркель
В Берлине началась встреча главы украинского государства Владимира Зеленского с председателем немецкого правительства Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:41
Футбол
Родри попросился об уходе из «Атлетико»
Полузащитник "Атлетико" Родриго Эрнандес хочет покинуть клуб, об этом сообщают СМИ. Хавбек сообщил об этом руководству клуба.
Обновлено в 06:13
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Стало известно, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
Вероятно, после предыдущего неудачного брака с Глебом Матвейчуком Макеева боится спугнуть счастье.
Обновлено в 07:00
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Транспорт
Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года
В московском метро с начала текущего года запустили 30 поездов нового поколения.
Обновлено в 07:07
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Спорт
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55