Футбол
Адвокат Мамаева: Следствие хочет продлить срок арестаНева Спорт 21 января в 15:16
В интервью для «Чемпионата» Бушманов заявил, что следствие не предоставляет материалы уголовного дела для ознакомления. Адвокат предположил, что цель следствия – затянуть время, чтобы в очередной раз продлить Мамаеву срок содержания под стражей.
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Адвокат Мамаева: возможно, сейчас цель следствия – снова продлить арест Павлу
Чемпионат21 января в 11:32
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Политика
Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом вместо Мадуро
Обновлено в 13:17
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Общество
Население России снизилось впервые за 10 лет
Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено в 13:35
Наука
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 10:10
Авто
Главный завод Subaru остановил производство
На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Технологии
Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков
Эксперты разошлись во мнениях о том, как повлияет на стабильность Рунета назначенное на 1 февраля (так называемый DNS Flag Day) прекращение поддержки устаревшей версии DNS (Domain Name System, система доменных имен) и тех серверов, которые не имеют специального расширения EDNS (Extended DNS, расширенная DNS).
Обновлено в 10:09
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Обновлено в 02:34
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы
Алина Загитова лидирует после короткой программы Олимпийская и действующая чемпионка Европы Алина Загитова и дебютантка Софья Самодурова заняли первое и второе места соответственно после исполнения женщинами коротких программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в среду в Минске.
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Авто
Volvo отзывает более 200 000 автомобилей
Обновлено в 05:36
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
Обновлено в 08:44
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто
Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Xiaomi показала свой первый складной смартфон
Обновлено в 06:15
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены
В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Горящие в Черном море суда вошли в российские воды
Обновлено в 14:12
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Обновлено в 04:32
Происшествия
Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные
Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Хоккей
Судья получил перелом ноги в матче КХЛ между «Витязем» и «Торпедо»
Одному из двух главных судей матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подольским "Витязем" и нижегородским "Торпедо" латвийцу Эдуарду Одиньшу диагностировали перелом ноги.
Обновлено в 14:30
Наука
В Греции родится ребенок от трех родителей
Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено в 14:43
Кино
Режиссер «Богемской рапсодии» обвинен в педофилии
Режиссер «Богемской рапсодии» Брайан Сингер получил новые обвинения в растлении несовершеннолетних сразу от четырех мужчин.
Обновлено в 10:59
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Авто
Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза
Обновлено в 09:35
Экономика
Правительство отложило изменение энерготарифов для населения
Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок.
Обновлено в 13:07
Авто
Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie
Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Космос
Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard
Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.
Обновлено вчера в 02:28
Экономика
Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка
Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.
Обновлено в 10:12
Наука
Учёные поставили посмертный диагноз Александру Македонскому
Обновлено в 13:43
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы, как избежать обморожения
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян, как избежать зимой обморожения.
Обновлено в 03:58