Футбол
Адвокат Мамаева: Нужно чудо, чтобы суд смягчил меру пресеченияНева Спорт вчера в 09:49
Адвокат заявил, что для того, чтобы попасть в один процент, необходимо чудо, хотя оснований для смягчения меры пресечения достаточно.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Происшествия
МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией
Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Происшествия
СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых
На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Официальные лица Индии подтвердили факт атаки ВВС страны по объектам боевиков на территории Пакистана, сообщает 26 февраля Al Arabia.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Общество
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
Обновлено в 08:18
Политика
Помпео: США считают референдум на Кубе спланированным «спектаклем»
Соединенные Штаты считают прошедший на Кубе референдум по вопросу об утверждении новой конституции карибской страны "тщательно спланированным политическим спектаклем".
Обновлено в 10:10
Происшествия
Источник сообщил о поджоге дома главного редактора «Авторадио»
Неизвестные в Москве подожгли дом главного редактора "Авторадио" Ирины Ипатовой, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:50
Экономика
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2018 году выросла на 44%
Свободный денежный поток компании составил $4,93 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла до 53% против 44% по итогам 2017 года.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17
Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Политика
Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Обновлено в 09:18
Политика
В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками
Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево
Обновлено в 06:03
Политика
Первый серийный самолет МС-21 оборудуют российскими двигателями
Россия установит собственный двигатель ПД-14 на перспективный отечественный среднемагистральный самолёт МС-21, хотя не намерена отказаться от сотрудничества с Pratt&Whitney, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут").
Обновлено в 08:42
Политика
Путин расширил полномочия Минвостокразвития
Президент Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 10:05
Общество
Январские морозы придут в Москву на выходных
Столбики термометров в столице в первые весенние выходные могут опуститься до 12 градусов ниже нуля, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 10:16
Религия
РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора
Жительницу одной из деревень в Татарстане, вызвавшую скорую помощь из-за гипертонического криза, пришлось доставлять до машины, которая не смогла подъехать к дому пациентки из-за неубранного снега, в ковше трактора, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни россиян
Обновлено в 10:36
Политика
Тереза Мэй предложила парламенту возможность отложить Brexit
Предложение Мэй позволит продлить действие статьи 50, по которой Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, если парламент не одобрит ее сделку с Брюсселем.
Обновлено в 09:09
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52