Адвокат Мамаева пожаловался суду на нарушения при расследованииГазета.Ru 05:00

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, обратился к судье с просьбой, передает Sport24. Защитник попросил приобщить к делу хавбека "горожан" жалобы на нарушения при расследовании и его задержку.

Адвокат Мамаева пожаловался суду на нарушения при расследовании

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