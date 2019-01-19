МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингуLenta.ru 07:27

Международный олимпийский комитет (МОК) скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

с чего всё началось

Перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) пошел на нарушение процессуальных прав российских спортсменов, чтобы скрыть доказательства их непричастности к нарушению антидопинговых правил.

МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингу

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