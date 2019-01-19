Спорт

МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингуLenta.ru 07:27

Перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) пошел на нарушение процессуальных прав российских спортсменов, чтобы скрыть доказательства их непричастности к нарушению антидопинговых правил.
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Адвокат: МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

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Адвокат: МОК скрыл доказательства невиновности российских атлетов перед Олимпиадой-2018

ТАСС04:51

МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингу

Lenta.ru07:27
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