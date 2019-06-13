Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» ЦапкаРИА Новости 04:35

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит. Об этом в разговоре с телеканалом "360" заявил адвокат группировки Умалат Сайгаев.

Хоккей Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз» Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.

Общество Хирург НИИ Склифосовского заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов заявил о серьезных вопросах по поводу отравления музыкального продюсера Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.

Финансы Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.

Шоу-бизнес Дочь Алсу сняла свой дебютный клип По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.

Шоу-бизнес Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.

Происшествия В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа В Севастополе нашли девушку спасшую ребенка во время ливня, сообщает информационное агентство «Севастополь».

Культура Книга о Чернобыле Сергея Плохия получила премию в Лондоне В 2018 году премию Пушкинского дома в Лондоне получила историк из США Алексис Пери, которая написала книгу о блокаде Ленинграда.

Происшествия Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.

Общество Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.

Политика Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.

Шоу-бизнес После оглашения завещания «нанайцы» Алибасова переругались Практически сразу, как Бари Алибасов попал в НИИ Склифосовского с тяжелейшим отравлением и внутренними ожогами, выпив случайно вместо сока средство для прочистки труб, стало понятно, что риск летального исхода у продюсера существует.

Общество В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности Специалисты уверены, что в этот четверг непогоду стоит ожидать не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Авто Обновленный Mercedes-Benz GLS показал свои возможности на бездорожье В качестве примера можно привести систему E-Active Body Control, которая уже задействована в новом Mercedes-Benz GLE.

Политика США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.

Экономика Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Шоу-бизнес Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому «Кольцо отдала его матери, а платье продала на благотворительность еще давно», — призналась артистка.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег «Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.

Происшествия В Киселевске появился первый пострадавший от подземного пожара О первом пострадавшем от подземного пожара в Киселевске стало известно сегодня.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Общество Жители России назвали любимые мультфильмы Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Культура Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко Украинский суд постановил, что команда экс-президента страны Петра Порошенко должна выплатить певице Анастасии Приходько 260 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов).

Авто Покупателям Hyundai Venue придется ждать машины два месяца На сегодняшний день предоплату за новинку внесли более 15 тысяч покупателей, из-за чего время ожидания машины увеличилось до 8 недель.

Здоровье Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.