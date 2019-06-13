Происшествия
Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» ЦапкаРИА Новости 04:35
Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит. Об этом в разговоре с телеканалом "360" заявил адвокат группировки Умалат Сайгаев.
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Прокуратура Краснодарского края прокомментировала информацию о «воскресшем Цапке»
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