Футбол

Адвокат Александра Кокорина не уверена, что его выпустят из СИЗО
Вечерняя Москва
04:35

Татьяна убеждена, что Тверской суд не выпустит ее подзащитного из СИЗО и удовлетворит просьбу СК о продлении срока ареста для всех фигурантов дела.
Вечерняя Москва04:35
с чего всё началось

Адвокат Кокорина: ожидаю самый плохой результат в суде

Защита надеется добиться альтернативной меры пресечения: залога, ограничения в совершении определённых действий или домашнего ареста. Напомним, что Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друзья обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.
Чемпионат03:05

Подробнее о событии

Адвокат Кокорина заявила об ожидании «самого плохого» результата в суде

РБК04:18

Адвокат Кокорина рассказала, какого результата ожидает от предстоящего заседания суда

RT на русском03:55

Адвокат Кокорина: «Ожидаю самый плохой результат в суде»

Sportbox.RU03:17

Адвокат Кокорина: ожидаю самый плохой результат в суде

Чемпионат03:05

Адвокат Стукалова: «Трудно представить, чтобы игрок, который имел армию болельщиков, вышел и продолжил заниматься преступной деятельностью»

Спорт-Экспресс06:25

Адвокат Кокорина: «Ожидаю самый плохой результат в суде»

Sports.ru03:34

Адвокаты Кокориных: «Следствие необъективно. Сегодня ребятам должны изменить меру пресечения»

Sport24.ru03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Футбол

Адвокат опровергла поддержку «Локомотива» в адрес Кокорина

Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.
Обновлено в 03:32
Футбол

Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:04
Футбол

«Манчестер Сити» имеет лучшую разницу голов за 125 лет

После 15 туров "горожане" имеют лучшую разницу голов (+38) за последние 125 лет. В сезоне-1892/93 у "Сандерленда" был показатель +39.
Обновлено в 05:19
Футбол

«Галатасарай» согласовал контракт с форвардом «Спартака»

По информации источника, стамбульский "Галатасарай" уже согласовал контракт с бразильским футболистом.
Обновлено в 07:29
Футбол

Хазенхюттль стал главным тренером «Саутгемптона»

Ральф Хазенхюттль назначен новым главным тренером «Саутгемптона». 51-летний австриец заключил контракт на 2,5 года.
Обновлено в 07:56
Футбол

Моуринью: каждая команда усилилась летом, кроме «Манчестер Юнайтед»

Все команды стали лучше, кроме нас. Отставание «Манчестер Юнайтед» от первое четвёрки это то, чего я не мог предсказать.
Обновлено в 08:02
Футбол

Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 04:23
Футбол

На трех игроков «Рубина» претендуют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Обновлено в 07:45
Футбол

«Барселона» хочет купить полузащитника «Ювентуса» за 60 миллионов

«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса» Родриго Бентанкуром.
Обновлено в 06:19
Футбол

УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Зенит» сыграет со «Спартаком» и «Локомотивом» в Катаре

Петербургский "Зенит" в январе примет участие в турнире вместе со "Спартаком", "Локомотивом" и "Ростовом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:57
Футбол

Пеле: «В Европе о Мбаппе говорят больше, чем о Неймаре»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением об игре форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара.
Обновлено в 05:16
Футбол

Кейлор Навас хочет в январе уйти из «Реала» бесплатно

Лишившийся места в основном составе коста-риканец хочет уйти из «Реала» уже в грядущем январе, однако клуб отклонил его первый запрос, так как не хочет терять сильного резервиста.
Обновлено в 07:52
Футбол

Лунин отразил пенальти и провел «Леганес» дальше в Кубке

Голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», отразил пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано».
Обновлено в 03:28
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное