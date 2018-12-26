Футбол
«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram. По её мнению, с помощью информации о матче над положением заключённых просто поиздевались.
RT на русском14:47
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с чего всё началось
«Никакого футбольного матча между командой заключённых в лице Кокориных, Мамаева и Протосавицкого и командой администрации СИЗО не состоится и не планировалось», — написала Стукалова в своём Instagram.RT на русском14:47
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