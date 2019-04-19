Футбол
Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдокаНева Спорт 14:33
Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку. «Когда говорят, что оторвана спинка, стул расшатан и так далее, то этим хотят подчеркнуть силу удара», — пояснил специалист.
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Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Космос
Всевышний решил проконтролировать апокалипсис: В небе Канады заметили «Глаз Бога»
Обновлено в 05:57
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Футбол
Лионель Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 06:56
Политика
Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины
19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:00
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Теннис
Медведев впервые обыграл Джоковича
Медведев впервые в карьере обыграл Джоковича, предыдущие три встречи заканчивались в пользу сербского теннисиста.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Транспорт
Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве
Ежегодный парад ретротрамваев, приуроченный к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.
Обновлено в 17:24
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Экономика
Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева
Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Гаджеты
Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры
Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Россия никогда не называла конечную стоимость БелАЭС, президента Белоруссии Александра Лукашенко ввели в заблуждение.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео инцидента в московском кафе «Кофемания», в ходе которого группа молодых людей, среди которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей заведения — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 08:20
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:43