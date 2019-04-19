Футбол
Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во враньеРИА Новости 11:44
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина. Пресненский суд Москвы ранее продлил до 25 сентября срок содержания под стражей Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Политика
Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии с Порошенко
Модератор теледебатов кандидатов в президенты Украины Мирослава Барчук заявила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте в студии «Общественного телевидения».
Обновлено в 14:22
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Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:07
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил на дебатах, что ему не стыдно за пять лет руководства страной.
Обновлено в 13:02
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов
Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Политика
Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.
Обновлено в 04:50
Кино
«ВКонтакте» заблокирует 50% пользователей по «щелчку Таноса»
В фильме «Мстители: Война бесконечности» титан Танос с помощью перчатки бесконечности сделал щелчок пальцами, что привело к исчезновению половины существ во Вселенной.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская уходит из театра
Актриса Настасья Самбурская покидает театр. Звезда с 2008 года работала в Театре на Малой Бронной.
Обновлено в 09:52
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу
Полицейские призвали водителей отнестись с пониманием к транспортному коллапсу, к которому привели дебаты кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2»
Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура.
Обновлено в 14:00
Наука
Время суток определяет эффективность занятий спортом
Обновлено в 10:20
Политика
Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского
Обновлено в 14:06
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Происшествия
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Ранее ТАСС со ссылкой на источники в уфимской больнице сообщал, что врачи диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга.
Обновлено в 13:49
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Авангард — ЦСКА 2:2 (3-й период)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на четвертой игре финального противостояния Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Единоборства
Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:05
Экономика
Самым молодым холостым бизнесменом РФ в списке Forbes стал Бажаев
В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году самым молодым холостяком оказался 23-летний Дени Бажаев, сообщает Forbes.
Обновлено в 14:14
Политика
Патрушев рассказал о попытках перебросить в Россию боевиков из Сирии
Международные террористы ищут новые каналы переброски в Россию своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке, заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30