Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина рассказала, что игрок может стать калекой из-за пребывания в СИЗО.

Адвокат Кокорина сообщил, что Кокорин может стать инвалидом в СИЗО

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