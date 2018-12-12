Футбол
Адвокат Кокорина сообщил, что Кокорин может стать инвалидом в СИЗО
Адвокат Кокорина сообщил, что Кокорин может стать инвалидом в СИЗОVprognoze.ru08:53
Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина рассказала, что игрок может стать калекой из-за пребывания в СИЗО.
Vprognoze.ru08:53
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Футбол
Реал — ЦСКА 0:3 (2-й тайм)
Обновлено в 13:39
Футбол
Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:29
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол
Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса
Обновлено в 11:59
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» и возглавил группу
«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цедевитой» в матче группового этапа Еврокубка.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»
По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Обновлено в 06:23
Футбол
Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов
Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Атлетико» может приобрести форварда ПСЖ за 50 миллионов
Как утверждает источник, Кавани - приоритетная трансферная цель для «Атлетико», и боссы испанского клуба готовы заплатить за его трансфер сумму в размере 50 миллионов евро.
Обновлено в 13:10
Футбол
Дембеле извинился перед игроками «Барселоны» за опоздание
Обновлено в 13:36
Футбол
«Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».
Обновлено в 10:53
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол
Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39