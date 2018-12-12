Футбол

Адвокат Кокорина сообщил, что Кокорин может стать инвалидом в СИЗО
Vprognoze.ru
08:53

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина рассказала, что игрок может стать калекой из-за пребывания в СИЗО.
Vprognoze.ru08:53

Подробнее о событии

Адвокат Кокорина рассказала о возможных последствиях пребывания в СИЗО для футболиста

RT на русском07:54

Адвокат утверждает, что Кокорин может стать инвалидом в СИЗО

РИА Новости07:49

Адвокат: Если Кокорин не начнет тренироваться, он может встать на костыли

Советский спорт07:42

Адвокат Кокорина: удержание Александра в СИЗО повлечёт как минимум хромоту

Чемпионат07:30

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Газета.Ru06:53

Адвокат Кокорина заявил, что отсутствие тренировок плохо влияет на здоровье футболиста

ТАСС05:53

Адвокат Кокорина: «Если Саша не начнет тренироваться, он может встать на костыли, стать калекой»

Sports.ru07:15
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Футбол

Реал — ЦСКА 0:3 (2-й тайм)

Обновлено в 13:39
Футбол

Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:29
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено в 12:44
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено в 11:59
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту

Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» и возглавил группу

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Цедевитой» в матче группового этапа Еврокубка.
Обновлено в 13:59
Футбол

«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»

По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Обновлено в 06:23
Футбол

Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов

Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол

«Атлетико» может приобрести форварда ПСЖ за 50 миллионов

Как утверждает источник, Кавани - приоритетная трансферная цель для «Атлетико», и боссы испанского клуба готовы заплатить за его трансфер сумму в размере 50 миллионов евро.
Обновлено в 13:10
Футбол

Дембеле извинился перед игроками «Барселоны» за опоздание

Обновлено в 13:36
Футбол

«Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».
Обновлено в 10:53
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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