Происшествия

Защита Мамаева обжалует продление ареста
Известия
10:31

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал «Известиям» решение суда продлить арест его подзащитному. Тверской суд Москвы 5 декабря продлил на два месяца срок содержания под стражей футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, подозреваемым в нанесении побоев и хулиганстве.
Известия10:31

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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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